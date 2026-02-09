Pepe Aguilar contra Zorrito Youtubero: ¿Guerra legal en puerta por filtración de mensajes?

La tensión entre la dinastía Aguilar y el creador de contenido conocido como Zorrito Youtubero ha alcanzado un nuevo punto crítico. Javier Mata, el hombre detrás de la máscara digital, filtró recientemente capturas de pantalla de una presunta conversación privada con Pepe Aguilar. Según el influencer, el intérprete de "Por mujeres como tú" lo contactó vía Instagram para lanzarle una advertencia contundente: su equipo legal está listo para actuar y sus plataformas digitales podrían desaparecer debido a la difusión de lo que el cantante califica como "mentiras, acoso y falacias".
El conflicto tiene su origen a finales de 2024, cuando el youtuber comenzó a difundir rumores sensibles sobre la vida privada de Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal. Aunque en su momento Mata admitió no tener pruebas contundentes, el impacto de sus videos —que alcanzan a una audiencia de más de dos millones de seguidores entre YouTube, X y Facebook— parece haber agotado la paciencia del patriarca de los Aguilar. En los mensajes filtrados, el cantante supuestamente reclama que, tras años de ignorar críticas, no permitirá más abusos ni calumnias que afecten a su familia.
Hasta ahora, Pepe Aguilar no ha confirmado ni desmentido la veracidad de estos mensajes, aunque en encuentros previos con la prensa ha sido firme en su postura de defender a los suyos frente a lo que considera una "campaña de odio". Por su parte, Zorrito Youtubero ha alertado a su comunidad sobre su posible salida de las redes, sugiriendo que cualquier cierre de sus perfiles sería consecuencia directa de las acciones legales del cantante. La situación permanece en el terreno de la especulación digital, a la espera de un comunicado oficial o el inicio formal de un litigio por difamación.