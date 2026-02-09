Tom Brady y Alix Earle encienden los rumores de romance en la previa del Super Bowl

Mientras el mundo del deporte se preparaba para el duelo entre Patriots y Seahawks, la atención de las redes sociales se desvió hacia una de las fiestas más exclusivas del fin de semana. Tom Brady, el siete veces campeón de la NFL, fue captado en video disfrutando de la pista junto a la influyente creadora de contenido Alix Earle. La escena, capturada durante un evento privado organizado por Michael Rubin, mostró a la pareja en una actitud relajada y cercana que no tardó en hacerse viral. Aunque ambos llegaron por separado para evitar a los fotógrafos, diversos testigos afirmaron que pasaron gran parte de la madrugada conversando y bailando, alimentando las sospechas de un vínculo que parece ir más allá de una simple amistad.
Esta no es la primera vez que los nombres de Brady, de 48 años, y Earle, de 25, aparecen vinculados en los titulares. Los rumores comenzaron a tomar fuerza a principios de este año, cuando fueron vistos compartiendo tiempo durante las celebraciones de Año Nuevo en la exclusiva isla de St. Barths. Para Alix Earle, esta nueva etapa llega apenas meses después de su ruptura con el jugador de la NFL Braxton Berrios, mientras que para el histórico mariscal de campo representa su relación más mediática desde su divorcio de Gisele Bündchen. A pesar de la diferencia de edad y de sus distintos mundos profesionales, la química mostrada en San Francisco sugiere que han mantenido una comunicación constante desde su encuentro en el Caribe.
Alix Earle, consolidada como una de las figuras más poderosas del marketing digital y finalista de Dancing with the Stars, parece haber encontrado un ritmo común con un Brady que disfruta de su retiro enfocado en su faceta como comentarista y empresario. Aunque ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, su aparición conjunta en el marco del Super Bowl LX ha sido interpretada por sus seguidores como una confirmación no verbal de su estatus como la nueva "pareja del momento". Entre risas y pasos de baile, ambos demostraron que, sin importar los récords o los seguidores, la complicidad entre ellos es el centro de todas las conversaciones en este cierre de temporada.