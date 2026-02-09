Yuri aclara su situación con Netflix y la "obsesión" estética de Mijares

La cantante veracruzana explica por qué su documental no ha llegado al streaming, mientras que el "Soldado del Amor" extrema cuidados en su imagen pública.

