Yuri aclara su situación con Netflix y la "obsesión" estética de Mijares

Yuri ha puesto fin a las especulaciones sobre la falta de un proyecto biográfico en Netflix, asegurando que no se trata de falta de interés de la plataforma, sino de un tema de derechos con Televisa. "La Güera" explicó que la televisora de San Ángel posee la gran mayoría del material de archivo de su carrera —desde sus pininos con La Manzana Eléctrica en los años 70—, lo que ha complicado las negociaciones. Con su característica actitud positiva, la intérprete afirmó que "los tiempos de Dios son perfectos" y que prefiere esperar a que se concrete un documental de calidad, ya que considera que el formato de las bioseries está perdiendo fuerza frente a los trabajos documentales.
En otros temas del espectáculo, Manuel Mijares ha llamado la atención de la prensa por el nivel de perfeccionismo que aplica a su vestuario. El cantante parece haber desarrollado una fijación por el ajuste o fit de sus prendas, al grado de no asistir a eventos sin la compañía de su sastre personal. Durante un reciente encuentro con reporteros, se observó a su modisto vigilando cada detalle del intérprete, armado con agujas, alfileres y cepillos de tela para asegurar que el artista luciera impecable en todo momento. Esta faceta detallista contrasta con la imagen más discreta que el cantante proyectaba en décadas anteriores.
Finalmente, la polémica alcanzó al nuevo reality ¿Apostarías por mí?, luego de que la periodista Maxine Woodside comentara el recurso de mostrar a Adrián Di Monte sin ropa para atraer audiencia. La "Reina de la Radio" señaló que este tipo de tácticas suelen ser "patadas de ahogado" cuando una emisión no logra los niveles de rating esperados. Aunque agradeció con humor el físico del actor cubano, Woodside fue clara al mencionar que el uso de la desnudez en televisión es un recurso ya conocido y predecible en producciones que tienen dificultades para conectar con el público.