Adiós a Sammy Ortiz: el hombre que desafió al peligro en el cine mexicano

...

El espectáculo nacional despide a Jaime Ortiz, el legendario doble de acción que participó en grandes producciones de Hollywood y clásicos de la cinematografía en México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/02/2026 08:48 AM.
En Espectáculos y editada el 10/02/2026 08:49 AM.