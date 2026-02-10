Alfonso Obregón pone en duda su regreso como Shrek: "Creo que ya no seré el ogro"

La incertidumbre rodea el futuro de Shrek 5 en América Latina tras las recientes declaraciones de Alfonso Obregón, la voz que ha dado vida al carismático ogro durante décadas. A través de sus redes sociales, el actor sugirió que podría abandonar definitivamente el personaje, desatando una oleada de mensajes de apoyo y preocupación por parte de los fanáticos. La disputa radica en las exigencias económicas y profesionales de Obregón, quien ha sido enfático al reclamar una remuneración acorde a las millonarias ganancias de la franquicia y un trato equivalente al de las estrellas de Hollywood que encabezan el reparto original.
A diferencia de Eugenio Derbez, quien ya aseguró su participación como "Burro" tras intensas negociaciones, la situación de Obregón es más compleja debido a factores externos. El actor recordó que su demanda de figurar en los créditos principales no es un capricho, sino un reconocimiento necesario a su trayectoria. Sin embargo, las negociaciones con Universal Pictures y DreamWorks también se ven matizadas por el antecedente judicial que enfrentó el actor en 2024, del cual fue absuelto, pero que provocó una pausa temporal en sus colaboraciones con diversas empresas del gremio.
El público latinoamericano ha manifestado que la película perdería su esencia sin la voz original, llegando incluso a sugerir un boicot si no se llega a un acuerdo. Mientras tanto, en Estados Unidos la producción ya ha confirmado el regreso de su elenco estelar para el estreno programado en junio de 2027, aunque el filme ha enfrentado sus propios retos debido a críticas por el rediseño de la animación. El destino del doblaje en español queda ahora en manos de las productoras, que deberán decidir si ceden ante las peticiones del intérprete o buscan un relevo para uno de los personajes más icónicos del cine.