Alfonso Obregón pone en duda su regreso como Shrek: "Creo que ya no seré el ogro"

...

El legendario actor de doblaje exige un pago justo y reconocimiento en créditos, similar al que recibe Mike Myers, mientras Universal Pictures busca cerrar el elenco.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/02/2026 11:25 AM.
En Espectáculos y editada el 10/02/2026 11:34 AM.