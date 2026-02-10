Britney Spears concreta venta millonaria de sus mayores éxitos musicales

Britney Spears ha vuelto a sacudir los cimientos de la industria musical, esta vez por un movimiento financiero estratégico que redefine el control de su legado. Según reportes difundidos por el portal TMZ, la artista estadounidense finalizó una negociación de alto nivel con Primary Wave, una de las firmas editoriales más influyentes del mercado. El acuerdo implica la cesión de los derechos de una porción sustancial de su discografía, abarcando desde sus primeros lanzamientos que la catapultaron a la fama mundial hasta sus producciones más contemporáneas.
Aunque los detalles específicos sobre la cifra final se mantienen bajo cláusulas de confidencialidad, personas allegadas a la negociación calificaron el monto como una suma sin precedentes para una estrella de su generación. El proceso, que habría iniciado formalmente a finales de diciembre bajo la gestión de su equipo de confianza, representa un nuevo capítulo de autonomía financiera para la cantante. Según los informes, Spears recibió la propuesta de manera positiva, considerando que la oferta no solo era justa, sino que garantizaba un respaldo sólido para la gestión de sus composiciones en el futuro.
Tras la firma del contrato, se reportó que la intérprete celebró este hito profesional en un entorno familiar, compartiendo tiempo con sus hijos tras la resolución de los trámites legales. Este movimiento sitúa a Britney en la lista de grandes figuras del pop que han decidido capitalizar su catálogo en vida, aprovechando el auge del valor de los derechos editoriales en la era digital. Con esta transacción, la cantante asegura su patrimonio mientras sus temas más icónicos, como "Baby One More Time", pasan a formar parte de una estructura empresarial especializada en la explotación de grandes hits internacionales.