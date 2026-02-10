Britney Spears concreta venta millonaria de sus mayores éxitos musicales

La "Princesa del Pop" cerró un acuerdo histórico con la editorial Primary Wave para ceder parte de su catálogo, incluyendo himnos globales como "Toxic".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/02/2026 03:56 PM.
En Espectáculos y editada el 10/02/2026 04:01 PM.