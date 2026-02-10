Chappell Roan rompe con su agencia tras vínculos de su director con el caso Epstein

La cantante estadounidense Chappell Roan ha decidido dar un paso firme en defensa de su ética profesional al anunciar su desvinculación oficial de Wasserman, una de las agencias de talentos más poderosas de la industria. La decisión de la ganadora del Grammy se produce tras la reciente apertura de archivos judiciales que vinculan a Casey Wasserman, director general de la firma y presidente de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con el entorno del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. A través de sus redes sociales, la intérprete de "Good Luck, Babe!" enfatizó que los artistas no deben verse obligados a pasar por alto acciones que contradigan sus valores fundamentales.
El quiebre surge a raíz de una ley de transparencia que obligó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a revelar documentos relacionados con la red de explotación de Epstein. Entre estos archivos figuran correos electrónicos de contenido sugerente intercambiados en 2003 entre Casey Wasserman y Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión. Aunque el ejecutivo ha reconocido la autoría de dichos mensajes y no enfrenta cargos criminales, la conexión ha sido suficiente para que Roan considere que la integridad de su representación artística está comprometida por la falta de un liderazgo confiable.
En su mensaje, la artista de 27 años destacó que el cambio real en la industria del entretenimiento requiere responsabilidad y una alineación clara entre el talento y quienes gestionan sus carreras. Si bien no mencionó directamente a Epstein o Maxwell en su comunicado, fue clara al señalar que su salida es una respuesta directa a conflictos morales que no está dispuesta a ignorar. Con esta acción, Chappell Roan se posiciona como una de las primeras figuras de alto perfil en tomar medidas drásticas tras las nuevas revelaciones judiciales, marcando un precedente de rendición de cuentas en el sector.