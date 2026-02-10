Chappell Roan rompe con su agencia tras vínculos de su director con el caso Epstein

La estrella pop anunció su salida de Wasserman alegando un conflicto con sus principios morales, luego de que salieran a la luz comunicaciones entre el directivo Casey Wasserman y Ghislaine Maxwell.

Yelitza Espinoza el 10/02/2026 10:15 AM.
En Espectáculos y editada el 10/02/2026 11:42 AM.