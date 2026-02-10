Fernanda Blaz rompe el silencio: acusa a Gabriel Montiel de control financiero e infidelidad

El entorno de los creadores de contenido se ha visto sacudido tras las declaraciones de Fernanda Blaz, quien en una reciente participación en el podcast de "Un Tal Fredo" detalló el presunto abuso económico que vivió durante su relación con Gabriel Montiel. Según el testimonio de Blaz, el conocido influencer administraba de manera absoluta las ganancias de sus canales digitales y campañas publicitarias, dejándola sin acceso directo a los frutos de su trabajo. Esta dinámica la obligaba a utilizar tarjetas de crédito para sus gastos diarios y a solicitar posteriormente el monto exacto para saldar sus deudas, una situación que mantuvo su estabilidad financiera bajo el dominio de su entonces pareja.
La ruptura definitiva ocurrió durante un viaje que la joven realizó a Europa con su madre, momento en el que, además de las tensiones económicas, comenzó a recibir una ola de mensajes en redes sociales que alertaban sobre una supuesta infidelidad de Montiel. Blaz narró que este quiebre no solo fue sentimental, sino que expuso una estructura de poder donde ella carecía de autonomía sobre su patrimonio, a pesar de ser la cara visible de múltiples proyectos exitosos. El relato se viralizó en cuestión de horas, generando una fuerte corriente de apoyo hacia ella y colocando al creador de contenido bajo el escrutinio público por señalamientos de manipulación financiera.
Este caso ha reabierto el debate en las plataformas digitales sobre los límites de la confianza y el manejo del dinero dentro de las parejas que comparten una vida profesional en internet. Mientras los seguidores exigen respuestas claras por parte de Montiel, la declaración de Fernanda Blaz resalta la importancia de la independencia económica incluso en relaciones de larga duración. Por ahora, el escándalo ha trascendido el ámbito del entretenimiento para convertirse en una conversación sobre el control y el respeto a la propiedad individual en las relaciones modernas.