José Manuel Figueroa llevará a Imelda Tuñón ante la justicia por difamación

...

El cantante de regional mexicano anunció acciones legales tras las graves acusaciones de presunto abuso que se filtraron en un audio atribuido a la viuda de su hermano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/02/2026 09:28 AM.
En Espectáculos y editada el 10/02/2026 10:15 AM.