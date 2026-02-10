José Manuel Figueroa llevará a Imelda Tuñón ante la justicia por difamación

La familia Figueroa enfrenta una nueva y mediática fractura legal. José Manuel Figueroa confirmó que ha iniciado el proceso para demandar a Imelda Tuñón por difamación, luego de que circulara un audio donde ella presuntamente lo vincula con una agresión sexual en contra del fallecido Julián Figueroa. El intérprete aseguró en una entrevista reciente que no piensa minimizar la gravedad de estos señalamientos y advirtió que llevará el caso hasta sus últimas consecuencias, retando a Tuñón a presentar pruebas o testigos ante un juez, bajo la premisa de que las acusaciones deben sostenerse en un tribunal y no solo en redes sociales.
Por su parte, Maribel Guardia intervino en la controversia mediante un comunicado oficial donde intentó calmar las aguas y proteger el legado de su hijo. La actriz y cantante pidió respeto a la memoria de Julián y deslindó tajantemente a José Manuel de las acusaciones, calificándolas de irresponsables y carentes de fundamento. No obstante, Guardia también fue enfática en solicitar protección para su exnuera y, sobre todo, para su nieto, pidiendo que el menor sea mantenido al margen del "ruido inadecuado" que generan los conflictos entre los adultos de la familia.
Este nuevo frente judicial se suma a la ya compleja situación que atraviesan los herederos del "Poeta del Pueblo" desde la partida de Julián en 2023. Mientras José Manuel Figueroa prepara a su equipo legal para exigir una reparación por el daño a su imagen, la atención pública también se centra en el proceso de custodia y manutención del hijo de Imelda Tuñón. A pesar de las fricciones, Maribel Guardia reiteró que su único interés es el bienestar del niño y que, lejos de buscar una disputa por su tutela, su prioridad es que crezca en un ambiente de paz, lejos de los ataques mediáticos que hoy envuelven a la dinastía.