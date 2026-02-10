Tragedia en Hollywood: fallece Blake Garrett, exestrella infantil, a los 33 años

El mundo del entretenimiento lamenta la inesperada partida de Blake Garrett, quien fuera una de las figuras infantiles más prometedoras de la década de los 2000. Su madre, Carol Garrett, confirmó que el deceso ocurrió el pasado domingo en Tulsa, Oklahoma, dejando a su entorno cercano en un estado de profunda conmoción. Según las primeras declaraciones familiares, el actor había acudido recientemente a urgencias debido a un dolor agudo provocado por un diagnóstico de herpes zóster, una condición que lo mantenía bajo un intenso malestar físico antes de su fallecimiento.
Aunque los resultados oficiales de la autopsia aún están pendientes, la familia sospecha que un trágico accidente relacionado con la automedicación para mitigar el dolor de la infección pudo ser el detonante. Esta pérdida resulta especialmente dolorosa para sus allegados, ya que Garrett atravesaba una etapa de plenitud personal tras haber superado problemas de alcoholismo y llevar tres años de sobriedad. En su comunidad actual, el joven actor era visto como un ejemplo de superación que había logrado reconstruir su vida lejos de las presiones de la industria que lo vio crecer.
Garrett, originario de Austin, Texas, dejó una huella temprana en la actuación al protagonizar giras internacionales como el espectáculo de Barney y ganar el premio Young Artist por su trabajo en el cine. Su talento lo llevó desde los escenarios locales hasta producciones de alcance mundial, consolidándose como un referente para su generación. Con su partida, el gremio artístico despide no solo a un profesional dedicado, sino a un hombre que, tras los reflectores de la fama temprana, luchó con determinación por encontrar su propio camino y bienestar.