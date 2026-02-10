Tragedia en Hollywood: fallece Blake Garrett, exestrella infantil, a los 33 años

El actor, recordado por su papel en la película "Cómo comer gusanos fritos", murió en Oklahoma tras enfrentar complicaciones de salud relacionadas con una infección viral.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/02/2026 08:55 AM.
En Espectáculos y editada el 10/02/2026 08:59 AM.