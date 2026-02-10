Victoria Ruffo responde con ironía a Eugenio Derbez: "Gracias a él saben que estoy viva"

La eterna disputa mediática entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ha sumado un nuevo capítulo cargado de sarcasmo y declaraciones cruzadas. Luego de que el comediante sugiriera que su exesposa solo buscaba "reflectores" al hablar de su pasado, la llamada "reina de las telenovelas" respondió con humor ante las cámaras de Univisión. Ruffo agradeció irónicamente la atención, señalando que gracias a los comentarios de Derbez el público aún la tiene presente, aunque aclaró que para ella el conflicto es un tema "rancio" que ya forma parte del pasado y que no le genera ningún problema personal.
El origen de este reciente roce surgió tras una entrevista en la que Ruffo criticó el desempeño de Eugenio como padre durante los primeros años de José Eduardo, calificándolo como una figura intermitente que aparecía solo una vez al año. La actriz explicó que su molestia principal siempre fue la desilusión que esos abandonos causaban en su hijo, contrastando esa actitud con la faceta actual de Derbez, a quien reconoció como un padre mucho más presente y dedicado con su hija menor, Aitana. Según la intérprete, cada uno cuenta su versión de los hechos según su propia experiencia, y ella simplemente responde con honestidad a lo que vivió.
Por su parte, José Eduardo Derbez ha optado por mantenerse al margen de las diferencias entre sus progenitores, asegurando que los ama y respeta a ambos por igual. El conductor de "Miembros al Aire" manifestó que los conflictos de sus padres son historias antiguas en las que él no tiene intención de intervenir, sugiriendo incluso que, a estas alturas, deberían ser mejores amigos. Además, destacó que su madre nunca le habló mal de su padre durante su crianza, una postura que él mismo espera replicar en su vida personal para priorizar el bienestar de su hija Tessa frente a cualquier eventualidad familiar.