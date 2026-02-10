Victoria Ruffo responde con ironía a Eugenio Derbez: "Gracias a él saben que estoy viva"

La actriz aclaró que no guarda rencor hacia su expareja, pero reiteró que el comediante fue un padre ausente durante la infancia de su hijo José Eduardo.

