Caeli se alista para el desafío de su vida en La Casa de los Famosos

Durante la alfombra roja del evento Ring Royale 2026, Patricia Caeli Santaolalla, mejor conocida como Caeli, compartió su entusiasmo por integrarse a un proyecto que buscaba desde hace tiempo. Con una trayectoria que inició en 2011 marcada por el humor y personajes icónicos como "Juanxita", la influencer asume este compromiso no solo como un paso hacia la televisión y la actuación, sino como un ejercicio de liberación personal. A pesar de que alejarse de las plataformas digitales le genera nostalgia, asegura estar lista para el "juego mental" que implica la convivencia extrema, consciente de que la dinámica interna será combativa y exigente.
Respecto a su plan de juego, la ahora habitante de la casa más vigilada prefiere evitar las tácticas rígidas, apostando totalmente por la autenticidad y la conexión emocional con los espectadores. Caeli reconoció que, aunque existen rumores sobre disparidades salariales entre los participantes, su prioridad es la experiencia y la visibilidad mediática que ofrece el formato. Entre expectativas de posibles alianzas con figuras como Kunno y curiosidad por convivir con personalidades fuertes como Laura Zapata, la creadora se declara preparada para mostrar su faceta más real y consolidar su "Team Caeli" en esta nueva etapa televisiva.