Caeli se alista para el desafío de su vida en La Casa de los Famosos

La reconocida creadora de contenido confirmó su ingreso al famoso reality de Telemundo, viendo en el encierro una oportunidad para evolucionar profesionalmente y conectar de forma genuina con el público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/02/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 11/02/2026 08:49 AM.