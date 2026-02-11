Carlos Trejo y Alfredo Adames desatan el caos en el careo previo a Ring Royale 2026

...

La histórica rivalidad de más de dos décadas estuvo a punto de estallar antes de tiempo entre empujones, documentos legales y la intervención del equipo de seguridad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/02/2026 11:05 AM.
En Espectáculos y editada el 11/02/2026 10:56 AM.