Carlos Trejo y Alfredo Adames desatan el caos en el careo previo a Ring Royale 2026

La presentación oficial de Ring Royale 2026 confirmó que el enfrentamiento entre Carlos Trejo y Alfredo Adame es el plato fuerte del año, superando cualquier guion establecido. Durante la alfombra roja del evento, los ánimos se desbordaron cuando ambos protagonistas se encontraron frente a frente, obligando a figuras como Poncho de Nigris y al cuerpo de seguridad a intervenir para evitar una agresión física prematura. Entre gritos y descalificaciones, Trejo exhibió supuestas órdenes de restricción, exigiendo que Adame firme un deslinde legal para garantizar que el combate no se cancele de último minuto por temas judiciales.
Pese a la tensión y los intentos de agresión, la organización logró pactar un encare a distancia para calmar a un público que exigía garantías de que la función se llevará a cabo. Se confirmó que el duelo se realizará el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, utilizando guantes de 12 onzas y caretas protectoras para ambos contendientes. Con el reto lanzado y la fecha pactada, el encuentro promete cerrar un capítulo de 22 años de rencores personales, dejando abierta la posibilidad de una trilogía si el resultado del primer campanazo deja cuentas pendientes entre el "Caza fantasmas" y el polémico actor.