Cazzu desata rumores de colaboración con Alejandro Fernández y sacude a los Aguilar

Un video de la "Jefa del Trap" interpretando éxitos del "Potrillo" en redes sociales ha encendido las alarmas en la industria musical, sugiriendo una alianza que podría redefinir el panorama del regional mexicano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/02/2026 05:12 AM.
En Espectáculos y editada el 11/02/2026 05:16 AM.