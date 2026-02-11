Cazzu desata rumores de colaboración con Alejandro Fernández y sacude a los Aguilar

La escena musical ha entrado en un estado de ebullición tras la difusión de un clip en Instagram donde se observa a la argentina Cazzu cantando y disfrutando temas emblemáticos de Alejandro Fernández. Lo que comenzó como una historia compartida por el productor Nino Catton, rápidamente se transformó en una teoría de colaboración de alto perfil que, según voces especializadas del periodismo de espectáculos, tendría un 90 por ciento de probabilidad de concretarse. Esta unión estratégica buscaría refrescar la imagen del cantante jalisciense ante las nuevas generaciones, mientras posiciona a la trapera como una figura dominante en el mercado estadounidense durante la próxima temporada.
Más allá de lo musical, esta posible dupla ha reactivado la histórica narrativa de competencia entre las dinastías Fernández y Aguilar. Analistas del sector sugieren que un proyecto de esta magnitud representaría un movimiento contundente frente a figuras como Christian Nodal y Ángela Aguilar, especialmente considerando los roces mediáticos del pasado y la reciente colaboración de Alex Fernández con Majo Aguilar. Aunque algunos periodistas mantienen una postura cautelosa, señalando que el acuerdo aún depende de complejos permisos entre las discográficas involucradas, la expectativa del público ya ha convertido el rumor en un fenómeno viral.
El trasfondo de esta supuesta rivalidad no es nuevo, pues hereda décadas de comparaciones que iniciaron con los patriarcas Vicente Fernández y Antonio Aguilar. A pesar de que ambas familias han intercambiado gestos de respeto y condolencias en momentos críticos, episodios de tensión en el escenario y declaraciones polémicas han mantenido viva la llama de la discordia entre sus seguidores. De confirmarse el dueto, Cazzu no solo entraría de lleno en el género regional, sino que se convertiría en la pieza clave de un tablero de ajedrez donde el prestigio familiar y el éxito comercial se disputan el trono de la música mexicana.