Cazzu envuelta en polémica tras la ruptura sentimental de uno de sus bailarines

La rapera argentina Cazzu se ha convertido nuevamente en tendencia, pero esta vez por razones ajenas a su mediático pasado con Christian Nodal. El centro de la controversia es su cercanía con Ignacio Colombara, un bailarín de su elenco con quien comparte escenas de alto voltaje como parte de la coreografía de sus espectáculos. Sin embargo, la difusión de fotografías captadas fuera del escenario, donde se les observa en una actitud afectuosa, ha desatado una ola de especulaciones sobre un posible romance que habría fracturado una relación previa del artista.
La situación escaló tras la supuesta ruptura de Colombara con su prometida, la también bailarina Clarita Videla Díaz. Aunque los protagonistas han guardado silencio, los movimientos en redes sociales sugieren un quiebre definitivo; Videla eliminó todo rastro de su expareja y ha reaccionado positivamente a mensajes de apoyo que señalan a la "Nena de Trampa" como la tercera en discordia. Los usuarios no han tardado en trazar comparaciones polémicas, cuestionando la coherencia de la cantante tras haber sido ella misma víctima de una situación similar en el pasado, mientras la expectativa crece por una declaración oficial que aclare el estado de estos vínculos.