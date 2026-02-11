Cesario Sánchez, el Cardenal Mayor, entra en tratamiento médico tras enfermedad, familia pide calma

Luego de una jornada marcada por especulaciones en redes sociales, los Cardenales de Nuevo León rompieron el silencio para informar sobre la situación actual de Cesario Sánchez. El intérprete de "Belleza de cantina", quien cuenta con 78 años de edad, fue ingresado a un centro médico donde recibe atención personalizada. A través de un comunicado oficial, la familia y los integrantes de la banda pidieron a sus seguidores evitar rumores y aseguraron que, aunque la recuperación es paulatina, el panorama es alentador.
Esta no es la primera batalla de salud que enfrenta el llamado "Cardenal Mayor", quien en 2022 sufrió un infarto cerebral que dejó secuelas en su movilidad. Aquel episodio obligó al cantante a adaptar sus presentaciones en vivo, regresando a los escenarios en silla de ruedas para garantizar su seguridad y estabilidad. Pese a los desafíos físicos, Don Chayo ha mantenido su vigencia en festivales de gran escala, demostrando una resiliencia que hoy vuelve a ponerse a prueba mientras permanece bajo estricta vigilancia médica en la ciudad de Monterrey.