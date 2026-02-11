Cesario Sánchez, el Cardenal Mayor, entra en tratamiento médico tras enfermedad, familia pide calma

...

La agrupación de música norteña confirmó que su vocalista se encuentra bajo observación médica especializada, aunque reportan que su estado es estable y evoluciona favorablemente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/02/2026 09:08 AM.
En Espectáculos y editada el 11/02/2026 09:12 AM.