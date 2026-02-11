Cher revela en sus memorias haber sido víctima de agresión sexual en su juventud

La vigencia de Cher en la cultura popular ha dado un giro profundamente personal tras la publicación de sus memorias, donde la artista relata un traumático evento ocurrido cuando apenas era una adolescente. Según los pasajes retomados por diversos medios internacionales, la "Diosa del Pop" fue agredida sexualmente mientras dormía en la residencia de una de sus amistades. El responsable del ataque fue el novio de una de las compañeras de cuarto del lugar, quien aprovechó la vulnerabilidad de la cantante durante el descanso para abordarla en su propia cama.
El relato describe un momento de profunda confusión inicial; la cantante explica que, al sentir el contacto físico, su primer instinto fue pensar que se encontraba en su hogar junto a su pareja. Sin embargo, al recuperar la conciencia plena y reconocer que el entorno era ajeno, la silueta de un extraño confirmó la gravedad de la situación. La reacción inmediata de sus amigas permitió identificar al agresor en el acto, aunque el impacto emocional dejó a la joven Cher en un estado de parálisis momentánea sin saber cómo proceder ante la presencia del sujeto.
Uno de los detalles más reveladores de esta confesión es el silencio que Cher guardó en aquel entonces frente a su pareja de la época, Sonny Bono. La intérprete confiesa que decidió no informarle sobre lo sucedido por un temor genuino a las consecuencias legales y físicas, pues estaba convencida de que Bono, en un arranque de protección y furia, podría haber acabado con la vida del atacante. Este crudo testimonio no solo añade una capa de resiliencia a su figura pública, sino que subraya las complejas realidades que enfrentó antes de consolidarse como el ícono global que es hoy.