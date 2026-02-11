Cher revela en sus memorias haber sido víctima de agresión sexual en su juventud

...

La legendaria estrella del pop compartió un doloroso episodio de su adolescencia ocurrido en casa de una amiga, un secreto que mantuvo guardado durante décadas para evitar una tragedia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/02/2026 04:37 AM.
En Espectáculos y editada el 11/02/2026 04:41 AM.