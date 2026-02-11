¡Confirmado! Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan para "La Momia 4" en 2028

La nostalgia noventera cobra vida con el anuncio oficial de La Momia 4, película que marcará el regreso triunfal de los ganadores del Óscar, Brendan Fraser y Rachel Weisz, a sus icónicos papeles de Rick y Evelyn O’Connell. El estreno se ha fijado para el 19 de mayo de 2028, una fecha simbólica que marcará exactamente 20 años desde la última vez que vimos a esta familia de aventureros en la gran pantalla. Este proyecto cobra especial relevancia tras el resurgimiento de la carrera de Fraser y el esperado regreso de Weisz, quien estuvo ausente en la tercera entrega.
La dirección estará en manos del colectivo Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett), conocidos por revitalizar la saga Scream. Aunque la trama se mantiene bajo secreto, se espera que la cinta ignore los eventos de la tercera película (2008) para conectar directamente con el espíritu de las dos primeras entregas.¿Quiénes más podrían volver? Los aliados indispensables de los O’Connell
Para que el regreso sea completo, los fanáticos ya han comenzado a especular sobre el retorno de los personajes secundarios que brindaron el equilibrio perfecto entre humor y misticismo a la saga original: