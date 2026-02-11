Demi Lovato prioriza su salud y ajusta las fechas de su nueva gira mundial

La estrella del pop Demi Lovato sorprendió a su comunidad de seguidores al confirmar cambios drásticos en el inicio de su próxima serie de conciertos denominada It’s Not That Deep Tour. A través de un comunicado personal, la intérprete de Heart Attack explicó que, tras evaluar las exigencias de su preparación, llegó a la conclusión de que estaba forzando sus límites físicos más allá de lo recomendable. Esta decisión implica la cancelación definitiva de sus presentaciones en Nashville, Atlanta, Las Vegas y Denver, con el objetivo de oxigenar su agenda y permitir periodos de recuperación más prolongados entre cada ciudad.
El arranque oficial de la gira se ha desplazado ahora para mediados de abril, estableciendo a la ciudad de Orlando como el nuevo punto de partida. Lovato subrayó que este ajuste es vital para ofrecer un espectáculo de alta calidad sin comprometer su estabilidad personal, asegurando que el reembolso para los afectados en las plazas canceladas se gestionará de manera automática. Aunque la artista se mostró entusiasta por reencontrarse con su público, la noticia ha generado incertidumbre entre sus fanáticos internacionales, ya que esta reestructuración en el calendario estadounidense podría postergar cualquier plan de expansión hacia otros países.