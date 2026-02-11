Demi Lovato prioriza su salud y ajusta las fechas de su nueva gira mundial

La cantante anunció la cancelación de varios espectáculos y el retraso de su tour tras admitir que necesita mayor descanso para garantizar su bienestar físico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/02/2026 08:37 AM.
En Espectáculos y editada el 11/02/2026 08:40 AM.