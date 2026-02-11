Fallece James Van Der Beek, el inolvidable protagonista de "Dawson's Creek"

...

El actor estadounidense perdió la vida a los 48 años tras una valiente batalla contra el cáncer, dejando un legado imborrable en la cultura pop de los años noventa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/02/2026 12:43 PM.
En Espectáculos y editada el 11/02/2026 12:55 PM.