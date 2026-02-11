Gomita alarma a sus fans tras cirugía de emergencia: "Casi pierdo la vida"

Araceli Ordaz, conocida popularmente como Gomita, sacudió las plataformas digitales al publicar una serie de imágenes que documentan su reciente hospitalización de urgencia. En las fotografías, se observa a la influencer con asistencia de oxígeno y una notable cicatriz en el área abdominal, lo que sugiere una intervención quirúrgica mayor. Con mensajes cargados de emotividad y fe, la exconductora de Sabadazo confesó que su situación fue crítica y que, tras enfrentar un riesgo de muerte inminente, considera su recuperación como una nueva oportunidad otorgada por la divinidad.
Aunque las impactantes imágenes de su convalecencia generaron una ola de preocupación y preguntas entre sus seguidores, la influencer ha optado por mantener en reserva el diagnóstico médico exacto. A través de sus historias de Instagram, explicó que aún no se siente preparada emocionalmente para detallar las causas que la llevaron al quirófano, pidiendo paciencia a su comunidad. Por ahora, se enfoca en los gestos de apoyo recibidos, destacando los arreglos florales enviados por su congregación religiosa como un pilar fundamental en su despertar.
Tras el hermetismo inicial, Gomita confirmó que ya se encuentra en su hogar iniciando la etapa de rehabilitación. Con una actitud renovada, la participante de La casa de los famosos México agradeció el cariño de su audiencia, señalando que el deseo de reconectar con ellos fue su principal motor para salir adelante. A pesar del susto, la creadora de contenido busca proyectar una imagen de fortaleza, prometiendo a sus millones de seguidores que hablará con total apertura sobre este episodio una vez que se encuentre físicamente restablecida.