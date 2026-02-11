La inteligencia artificial reabre el duelo de Sherlyn tras recrear la imagen de su hermano fallecido

...

La actriz compartió el impacto emocional de ver a su hermano Óliver, quien murió hace 16 años, interactuando digitalmente con su hijo en un video generado por tecnología de vanguardia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/02/2026 05:16 AM.
En Espectáculos y editada el 11/02/2026 05:21 AM.