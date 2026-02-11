Jill Zarin denuncia a Bad Bunny y provoca aumento de 175 % en sus reproducciones

La carrera televisiva de Jill Zarin sufrió un revés fulminante esta semana. La productora Blink49 Studios anunció el cese de su participación en la serie The Golden Life tras la difusión de un video donde la empresaria de 62 años calificaba el show de Bad Bunny como "el peor de la historia". Los comentarios de Zarin, que incluían quejas por el uso del idioma español en el marco de los 250 años de EE. UU. y la afirmación de que "no había ninguna persona blanca en todo el evento", fueron catalogados como discriminatorios y contrarios a los valores de la empresa.
Incluso Zarin Fabrics, la emblemática tienda de telas que fundó junto a su difunto esposo, publicó una imagen de ella tachada con una "X" roja, deslindándose totalmente de su retórica y condenando cualquier discurso que menosprecie la diversidad cultural. Mientras Zarin criticaba la actitud del puertorriqueño y aseguraba no reconocer a su invitada, Lady Gaga, el público respondió de forma opuesta: el catálogo de Bad Bunny registró un incremento del 175% en reproducciones el lunes posterior al evento, alcanzando casi 100 millones de streams en un solo día, consolidando el éxito del show que Zarin intentó desacreditar.
El Super Bowl 2026 en cifras: Diversidad y Audiencia
Pese a las críticas sobre la "falta de representación" mencionada por Zarin, los datos demográficos y de consumo reflejan una realidad distinta en la audiencia estadounidense:
Impacto en Streaming: Bad Bunny pasó de 36.2 millones a 99.6 millones de reproducciones diarias tras el show, demostrando un respaldo masivo del mercado estadounidense. Representación Hispana: El crecimiento de la población latina en EE. UU. (que ya supera los 65 millones de personas, aproximadamente el 19% de la población total) ha convertido al español en un motor económico y cultural clave para la NFL. Composición Racial en EE. UU. (Censo): Mientras Zarin cuestionaba la ausencia de personas blancas en el escenario, las estadísticas muestran que el grupo de "Blancos no hispanos" representa hoy cerca del 59% de la población, una cifra en constante cambio que obliga a eventos como el Super Bowl a diversificar sus contenidos para atraer a las minorías (negros, hispanos y asiáticos) que impulsan el consumo digital.