Jill Zarin denuncia a Bad Bunny y provoca aumento de 175 % en sus reproducciones

La exintegrante de Real Housewives perdió su contrato con E! y fue desconocida por su antigua empresa familiar tras cuestionar el uso del español y la falta de "personas blancas" en el Super Bowl.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/02/2026 02:15 PM.
En Espectáculos y editada el 11/02/2026 02:36 PM.