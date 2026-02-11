Lucero Mijares celebra sus 21 años con un festejo alejado de los lujos

La joven artista festejó su mayoría de edad rodeada del cariño de sus padres, quienes destacaron su sencillez al revelar el peculiar y modesto obsequio que recibió de Manuel Mijares.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/02/2026 05:24 AM.
En Espectáculos y editada el 11/02/2026 05:28 AM.