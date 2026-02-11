Lucero Mijares celebra sus 21 años con un festejo alejado de los lujos

El pasado 2 de febrero, Lucero Mijares alcanzó una etapa significativa en su vida al cumplir 21 años, consolidándose como una de las figuras emergentes más queridas del espectáculo. Sus padres, los icónicos Lucero y Manuel Mijares, no dejaron pasar la oportunidad para volcar su orgullo en las redes sociales, compartiendo mensajes que resaltan la nobleza y autenticidad de su hija. Mientras la "Novia de América" dedicó un emotivo mensaje deseándole un año de sorpresas y éxitos, el intérprete de "Soldado del Amor" reveló detalles sobre cómo celebran estas fechas especiales en la intimidad de su familia.
Lo que más llamó la atención de los seguidores fue la sencillez con la que "Lucerito" prefiere vivir su vida, a pesar de pertenecer a una de las dinastías más famosas de México. Manuel Mijares confesó que el regalo para su hija consistió en tres rompecabezas de animales en 3D que adquirió durante un viaje a España. Según el cantante, tanto Lucero como su hermano José Manuel comparten un desapego por las joyas o los artículos ostentosos, prefiriendo detalles significativos que se alineen con sus pasatiempos personales. "No les gusta que les des cosas grandes", señaló el artista, subrayando la educación y los valores que han intentado inculcarles.
Esta celebración no solo marcó un aniversario más, sino que reafirmó el sólido vínculo que une a la familia tras años de trayectoria pública. Las fotografías compartidas por Lucero mostraron la evolución de su hija, quien ha sabido ganarse el respeto del público por su talento propio y su carisma sin pretensiones. Para los artistas, ver a su hija mantenerse fiel a su esencia mientras construye su carrera es el mayor logro, demostrando que, incluso en la cima del estrellato, los momentos más valiosos suelen ser los más simples y genuinos.