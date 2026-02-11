Ludwika Paleta desafía estigmas sobre la diferencia de edad en el estreno de su nueva cinta

...

La actriz defendió la diversidad en las relaciones amorosas durante la presentación de ¿Quieres ser mi novia?, proyecto que protagoniza junto al creador de contenido Juanpa Zurita.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/02/2026 12:05 PM.
En Espectáculos y editada el 11/02/2026 11:26 AM.