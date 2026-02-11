Ludwika Paleta desafía estigmas sobre la diferencia de edad en el estreno de su nueva cinta

El estreno de la película ¿Quieres ser mi novia? se convirtió en el escenario ideal para que Ludwika Paleta reflexionara sobre la evolución de los prejuicios sociales. La cinta, que funciona como continuación del éxito digital ¿Quieres ser mi hijo?, explora el romance entre una mujer madura y un hombre joven, un tema que la actriz abordó con franqueza ante los medios. Paleta aseguró que, aunque la crítica suele ser más severa con las mujeres, la sociedad actual ha caminado hacia una mayor tolerancia, restándole peso al "qué dirán" y aceptando que el amor no posee un modelo único ni tradicional.
La química entre Paleta y Zurita, que ya había cautivado al público en plataformas de streaming, salta ahora a las salas de cine con una propuesta que busca conectar con audiencias de todas las generaciones. Para la intérprete, la historia trasciende la diferencia generacional al enfocarse en las emociones universales y la libertad de elegir con quién estar. Con esta producción, la dupla no solo busca entretener, sino también consolidar un universo narrativo que pone sobre la mesa conversaciones necesarias sobre la autonomía emocional y el respeto a los vínculos afectivos contemporáneos.