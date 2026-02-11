Luto en el entretenimiento coreano: Fallece el actor Jung Eun-woo a los 39 años

El mundo de la televisión y el cine en Corea del Sur enfrenta una jornada de duelo tras confirmarse el fallecimiento de Jung Eun-woo este miércoles 11 de febrero. El actor, reconocido por su participación en producciones emblemáticas como Bride of the Sun y My Only One, murió a los 39 años, dejando una trayectoria de casi dos décadas que marcó a la audiencia internacional. Sus restos fueron trasladados a la Funeraria del Hospital Nueva Corea en Gimpo, donde familiares y colegas se han reunido para rendirle homenaje en una ceremonia privada que culminará con su cremación el próximo 13 de febrero.
Aunque las causas del deceso se han mantenido bajo estricta reserva por petición de su familia, la última actividad del intérprete en redes sociales ha desatado una ola de especulaciones entre sus seguidores. Apenas un día antes de su partida, Jung compartió imágenes de artistas icónicos como Amy Winehouse y Leslie Cheung, acompañadas de reflexiones que muchos han interpretado como una despedida simbólica. Este gesto ha intensificado el pesar de su comunidad de fans, quienes recuerdan con nostalgia su debut en 2006 y su compromiso profesional que lo llevó a consolidarse como un rostro respetado en la competitiva industria del entretenimiento surcoreano.