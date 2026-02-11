Mauricio Martínez vence el cáncer por quinta vez y comparte su proceso de recuperación

El actor mexicano confirmó que ha superado nuevamente la enfermedad tras meses de lucha en silencio, iniciando ahora un tratamiento preventivo para evitar futuras recaídas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/02/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 11/02/2026 09:27 AM.