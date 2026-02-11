Mauricio Martínez vence el cáncer por quinta vez y comparte su proceso de recuperación

Con un mensaje de esperanza desde una cama de hospital, Mauricio Martínez reveló a sus seguidores que ha salido victorioso de su quinta batalla contra el cáncer de vejiga. El histrión, quien había mantenido siete años de remisión antes de este nuevo diagnóstico en octubre de 2025, explicó que en esta ocasión se detectaron tumores de baja gravedad, lo que permitió una intervención médica efectiva. Visiblemente conmovido pero con una actitud resiliente, Martínez compartió que prefirió esperar a tener la confirmación de su recuperación total antes de hacer pública la noticia, admitiendo que atravesó periodos de profunda tristeza y miedo.
Actualmente, el intérprete se encuentra bajo una terapia inmunoterapéutica diseñada para fortalecer su organismo y cerrar el paso a la enfermedad. Este procedimiento consiste en la aplicación de la vacuna BCG directamente en la vejiga, un tratamiento que deberá seguir de forma periódica durante al menos un año. A pesar de lo invasivo del proceso, Martínez enfatizó que su voluntad sigue intacta y que cada sesión es un recordatorio de su compromiso con la vida, transformando su experiencia personal en un testimonio de fe para quienes atraviesan circunstancias similares.