Mayra Rojas recuerda a su hermana Lorena Rojas durante la conmemoración del 10 de febrero

El recuerdo de Lorena Rojas volvió a encenderse este 10 de febrero, fecha en la que la recordada protagonista de telenovelas habría cumplido 55 años. Su hermana, Mayra Rojas, utilizó sus redes sociales para expresar la profunda melancolía que la invade cada febrero, mes que marca tanto el nacimiento como el aniversario luctuoso (16 de febrero) de Lorena. En un mensaje cargado de honestidad, Mayra admitió que, pese al tiempo transcurrido, prefiere el silencio y cerrar los ojos para intentar sentir la presencia de su hermana, revelando que aún le cuesta entender la dualidad de amar a alguien que "está y no está".
Lorena Rojas falleció en 2015 a los 44 años, tras una valiente y pública batalla contra el cáncer de mama que eventualmente hizo metástasis. Su partida conmovió al mundo del espectáculo, no solo por su talento, sino porque ocurrió apenas meses después de haber cumplido su sueño de ser madre mediante la adopción de la pequeña Luciana. Desde entonces, Mayra Rojas asumió la crianza y adopción legal de su sobrina, cumpliendo la promesa de cuidar a la menor en un entorno lleno de amor y estabilidad familiar.
Hoy, la labor de Mayra como madre de Luciana es vista por sus seguidores como el homenaje más grande a la memoria de Lorena, manteniendo vivo un legado que trasciende las pantallas y se refugia en la unión de su familia.