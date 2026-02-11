Mayra Rojas recuerda a su hermana Lorena Rojas durante la conmemoración del 10 de febrero

...

A casi 11 años de su fallecimiento, la actriz compartió un desgarrador mensaje donde confiesa que el vacío dejado por su hermana sigue siendo un enigma doloroso y difícil de superar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/02/2026 12:55 PM.
En Espectáculos y editada el 11/02/2026 01:25 PM.