Montserrat Oliver actualiza el estado de salud de Yolanda Andrade y su futuro en "Montse & Joe"

La salud de Yolanda Andrade continúa siendo un tema de gran preocupación y esperanza en el medio artístico. Montserrat Oliver compartió recientemente que el proceso que vive su amiga no es lineal; Andrade enfrenta días de fortaleza y otros de complicaciones debido al diagnóstico de ELA que ha transformado su vida. Oliver reveló que, aunque Yolanda intenta mantenerse activa en las grabaciones de Montse & Joe, su presencia es intermitente: "Mañana grabamos y espero que tenga un buen día", comentó, recordando que apenas hace un par de semanas su compañera no pudo asistir debido a recaídas en su condición.
A pesar de la seriedad del padecimiento, Montserrat envió un mensaje de fe, asegurando que confía en que Yolanda vencerá cualquier pronóstico médico adverso. Destacó además el papel fundamental de la familia de la sinaloense, especialmente de su hermana, quien se ha convertido en su principal protectora en este difícil camino. Paralelamente, Oliver aprovechó el encuentro con los medios para solidarizarse con Fabiola Campomanes, quien atraviesa el luto por la pérdida de su madre, confirmando que, aunque no han podido verse físicamente, se mantiene presente mediante mensajes y muestras de afecto.
Claves de la situación actual: