Olivia Collins se sincera sobre el episodio más oscuro de su pasado en España

La trayectoria de Olivia Collins ha estado marcada por el éxito en las pantallas, pero detrás de los reflectores, la actriz ocultó durante décadas una realidad de violencia sistemática. Durante su matrimonio con el fallecido publicista Silvio García-Patto, con quien residió en Barcelona, Collins enfrentó abusos que erosionaron su salud mental y emocional. En una reciente y valiente declaración, la intérprete recordó el momento en que, tras tocar fondo, intentó quitarse la vida lanzándose por un acantilado, un acto desesperado provocado por el estado de "shock" y el agotamiento extremo ante los malos tratos.
El rescate de Olivia no fue solo emocional, sino físico, gracias a la intervención de una persona cercana a su entorno doméstico que evitó la tragedia en el último momento. La actriz reflexionó sobre la falta de apoyo legal en aquella época, señalando que las instituciones solían desestimar las denuncias de las mujeres, lo que agravaba la sensación de desamparo. Esta falta de justicia, sumada a la violencia física bidireccional que se generó en el clímax de la relación, la llevó a una desconexión total con sus ganas de vivir, siendo ese vacío el que finalmente le permitió abrir los ojos y buscar una salida definitiva.
Hoy, Collins utiliza su testimonio como una herramienta de empoderamiento para otras mujeres, enfatizando la importancia de la autovaloración por encima de cualquier estructura familiar. Uno de los mayores dolores que aún arrastra es el tiempo que perdió lejos de sus hijas tras la separación, una herida que ha intentado sanar con los años. A través de sus palabras, la actriz busca romper el silencio sobre el sometimiento y priorizar la salud mental, demostrando que, a pesar de las secuelas, es posible reconstruir una vida basada en el respeto y la dignidad.