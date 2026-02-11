Poncho de Nigris agrede a reportero en vivo tras reclamo por comentarios familiares

La antesala del espectáculo de boxeo Ring Royale 2026 se convirtió en escenario de violencia este 10 de febrero, cuando Poncho de Nigris confrontó directamente al periodista Gabriel "Gabo" Cuevas. El altercado ocurrió mientras el reportero realizaba una transmisión en vivo para el programa digital de Flor Rubio, momento en que el influencer lo encaró por supuestas declaraciones pasadas contra su familia. Visiblemente alterado, De Nigris interrumpió la cobertura cuestionando al comunicador sobre un comentario en el que, presuntamente, Cuevas habría deseado "karma" para los hijos del regiomontano, lo que detonó una reacción física inmediata frente a los espectadores conectados.
Durante el enfrentamiento, que quedó registrado íntegramente en video, De Nigris forcejeó con el equipo técnico del reportero, jaló los cables de audio y terminó por arrebatarle el teléfono celular para arrojarlo violentamente contra el suelo, provocando que la pantalla del dispositivo se estrellara. Ante la agresión, Gabo Cuevas intentó defenderse verbalmente asegurando que sus palabras fueron sacadas de contexto y negando rotundamente haber emitido cualquier deseo negativo hacia los menores de edad. Sin embargo, el organizador del evento ignoró las explicaciones y mantuvo su postura hostil, impidiendo que el periodista continuara con su labor informativa en el recinto.
Este escándalo ha empañado la promoción de la función que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, donde diversas personalidades mediáticas subirán al cuadrilátero. En redes sociales, el incidente ha polarizado opiniones entre quienes defienden la protección de la privacidad familiar y quienes condenan el uso de la violencia física contra los trabajadores de la prensa. Mientras la polémica crece, el evento Ring Royale continúa envuelto en una narrativa de conflicto que, lejos de centrarse en lo deportivo, ha quedado marcada por este violento roce entre el promotor y la fuente de espectáculos.