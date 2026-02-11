Ricky Martin revela el "lado B" de su histórica actuación junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX

A pocos días de que el Levi’s Stadium vibrara con una de las celebraciones más grandes a la cultura latina, Ricky Martin decidió abrir su álbum personal para mostrar la intensidad detrás del espectáculo de medio tiempo liderado por Bad Bunny. A través de un video en sus redes sociales, el intérprete de "Livin' la Vida Loca" documentó su travesía hacia Santa Clara, California, revelando los momentos de preparación, peluquería y los ensayos finales antes de unirse al "Conejo Malo" y a Lady Gaga en el escenario más visto del mundo. Con un afectuoso mensaje dirigido a Benito Martínez, Ricky reafirmó la sólida unión y el respeto mutuo que marcó esta colaboración histórica.
Uno de los momentos más conmovedores del registro audiovisual captura la euforia en el backstage tras la interpretación del tema “Lo que le pasó a Hawaii”. Entre aplausos y abrazos de agradecimiento con Bad Bunny, el video resalta el orgullo de haber puesto el nombre de Puerto Rico en alto ante una audiencia global. El cierre de la jornada tuvo un toque familiar muy especial con la presencia de Valentino y Matteo, los hijos del cantante, quienes celebraron junto a su padre el éxito de la presentación. Para Ricky Martin, la experiencia fue un "tsunami de emociones" que consolidó su papel como embajador eterno de la identidad latinoamericana.