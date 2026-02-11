Rosalía bajo la lupa: Denuncian a la cantante por fumar en un podcast

La organización Nofumadores.org ha emprendido acciones legales tras la aparición de la artista española consumiendo tabaco en un espacio cerrado junto a la youtuber Esty Quesada.

