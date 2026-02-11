Rosalía bajo la lupa: Denuncian a la cantante por fumar en un podcast

La grabación del programa Special People Club se ha convertido en el centro de una controversia legal para Rosalía. La asociación Nofumadores.org presentó una denuncia formal ante las autoridades españolas, argumentando que la cantante infringió múltiples normativas al encender un cigarrillo durante su entrevista con "Soy una Pringada". Según la denuncia, el acto viola la prohibición de fumar en centros de trabajo (espacios cerrados) y la Ley General de Comunicación Audiovisual, que veta la exhibición y promoción de productos de tabaco en contenidos dirigidos a audiencias digitales.
A pesar de que el video original fue retirado y resubido con el cigarrillo pixelado, la presidenta de la organización, Raquel Fernández Megina, asegura que esta medida es insuficiente. Para la asociación, el acto sigue siendo reconocible y contribuye a la "normalización y legitimación" del tabaquismo, especialmente entre el público joven que sigue a la "Motomami". Este no es el primer roce de Rosalía con la entidad; en diciembre de 2024 ya había sido señalada por mostrar marcas de tabaco en sus redes sociales, lo que intensifica el debate sobre la responsabilidad de los íconos globales frente a la salud pública.