Shakira conquistará Copacabana con un histórico concierto gratuito

Río de Janeiro se prepara para recibir a una de las figuras más influyentes de la música latina en un evento que promete paralizar la ciudad. El alcalde Eduardo Paes confirmó oficialmente que Shakira será la protagonista del espectáculo masivo "Todo el mundo en Río", programado para el próximo 2 de mayo en la emblemática playa de Copacabana. La noticia llega tras semanas de intensos rumores que situaban a la barranquillera compitiendo por el espacio con figuras de la talla de U2 y Justin Bieber, consolidando su estatus como la artista predilecta para encabezar uno de los encuentros musicales más grandes del planeta.
Esta presentación gratuita representa un desafío mayúsculo para la intérprete de "Hips Don't Lie", quien intentará igualar o superar las impactantes cifras de asistencia registradas en ediciones anteriores, como los 2.1 millones de espectadores que acompañaron a Lady Gaga o los 1.6 millones que se dieron cita para ver a Madonna. Con este concierto, Shakira marca su tercer gran regreso a tierras brasileñas, un país que ha sido testigo de su evolución desde sus inicios en 1997 hasta su actual gira mundial. El evento no solo reafirma el vínculo inquebrantable de la cantante con su público sudamericano, sino que coloca nuevamente a Copacabana en el epicentro de la cultura pop global.