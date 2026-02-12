Se cancela el reencuentro de "Otro Rollo": Roxana Castellanos rompe el silencio

La nostalgia de los seguidores de "Otro Rollo" sufrió un duro golpe tras la cancelación definitiva de "Enrollados", el espectáculo en vivo que planeaba reunir a los protagonistas del icónico programa. Adal Ramones fue el primero en anunciar la suspensión debido a conflictos con la organización, lo que desató una ola de especulaciones sobre posibles pleitos internos. Sin embargo, Roxana Castellanos aprovechó un encuentro con la prensa para desmentir cualquier enemistad grave, atribuyendo el fracaso del proyecto a problemas de agenda y logística que provocaron que varios integrantes abandonaran la propuesta de forma paulatina.
Con notable tristeza y lágrimas en los ojos, la intérprete de "Deyanira Rubí" confesó que el proyecto era su mayor ilusión para este 2026, pues representaba un reencuentro con el público que impulsó su carrera. Castellanos detalló que, aunque mantiene una amistad cercana y cotidiana con colegas como Yordi Rosado, Gaby Platas y Mauricio Castillo, el vínculo con Adal Ramones es prácticamente inexistente en la actualidad. Aclaró que no existe un conflicto directo con él, sino simplemente una falta de contacto personal que se acentuó tras el colapso de la gira.
Pese al trago amargo, la actividad teatral no se detiene para el resto del elenco. Mientras el sueño de ver al equipo original se desvanece, otros proyectos toman fuerza en la cartelera de la Ciudad de México. Se confirmó que a partir del 5 de marzo, el Centro Cultural Teatro 2 recibirá una nueva temporada de "La señora presidenta", con un reparto encabezado por Arath de la Torre, Mariana Botas y Violeta Isfel, marcando el inicio de una etapa distinta para los actores que, por ahora, han dejado atrás la posibilidad de revivir el fenómeno televisivo de los años noventa.