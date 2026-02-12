Consuelo Duval revive a Federica P. Luche para "atacar" a Eugenio Derbez en defensa de Victoria Ruff

El eterno conflicto entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez sumó un capítulo inesperado tras la intervención de Consuelo Duval, quien se involucró en la polémica de una manera muy original. Al ser cuestionada sobre las recientes quejas de Ruffo respecto a la ausencia de Derbez durante la infancia de su hijo José Eduardo, Duval decidió responder bajo la piel de Federica P. Luche. Con el estilo explosivo que la caracteriza en pantalla, arremetió contra su antiguo compañero de reparto llamándolo "gusano" y "larva de cocina económica", bromeando con que también había "abandonado" a sus hijos ficticios para mudarse a Los Ángeles.
Tras el momento de comedia que sacudió las redes sociales, la actriz retomó su postura personal para frenar cualquier malentendido y reiterar el profundo cariño que siente por el productor. Duval calificó a Derbez como un amigo entrañable y un pilar fundamental en su trayectoria artística, pidiendo al público y a la prensa que no se tome en serio el juego dialéctico y que se respete la labor del comediante como padre. Según la actriz, las críticas sobre la vida familiar de su colega le resultan irrelevantes, pues prefiere centrarse en el vínculo de gratitud y respeto que los une desde hace décadas.
Por su parte, Victoria Ruffo ha mantenido su narrativa con firmeza, señalando que, aunque no guarda rencores, siempre será honesta sobre su experiencia personal. La "reina de las telenovelas" ha contrastado la presencia actual de Eugenio con su hija menor, Aitana, frente a lo que ella describe como una etapa de desatención hacia José Eduardo en el pasado. Mientras los padres continúan intercambiando declaraciones mediáticas, José Eduardo Derbez ha optado por una postura neutral, asegurando que ama a ambos por igual y que prefiere no intervenir en historias que ocurrieron hace tanto tiempo.