Crisis familiar en la dinastía Nodal: Christian rompe con sus padres en redes sociales

La estabilidad que Christian Nodal proyecta junto a su esposa, Ángela Aguilar, parece contrastar drásticamente con la situación que vive con su círculo más cercano. En las últimas horas de este febrero de 2026, las redes sociales estallaron al detectarse que el intérprete de "Botella tras botella" dejó de seguir en Instagram a sus padres, Silvia Cristina Nodal y Jaime González, así como a su hermana. Este movimiento digital, que muchos califican como una "guerra declarada", ocurre tras más de un año en el que los padres del cantante no han sido vistos públicamente con la pareja, alimentando las especulaciones sobre un distanciamiento profundo desde que se concretó su matrimonio.
El detonante de esta crisis parece tener un trasfondo legal y financiero. El conflicto con su exdisquera, Universal Music, ha dado un giro inesperado: de los cinco abogados que representaban a la familia, tres presentaron su renuncia a principios de mes. Curiosamente, este equipo legal continuará defendiendo a los padres de Nodal, pero ha dejado de representar al cantante, quien ahora busca su propio equipo independiente. Fuentes cercanas sugieren que Nodal optó por despachos vinculados al círculo de la familia Aguilar, lo que habría provocado un fuerte desacuerdo interno con sus progenitores por el control de su estrategia jurídica y patrimonio.
A pesar de la tormenta familiar, Nodal y Ángela Aguilar se muestran más unidos que nunca. La cantante compartió recientemente imágenes de su intimidad y vida cotidiana, reafirmando que su boda religiosa, planeada para mayo de 2026 en el rancho "El Soyate" de Zacatecas, sigue en pie. Mientras la "dinastía Nodal" parece fragmentarse entre tribunales y "unfollows", el joven matrimonio se enfoca en una celebración que prometen será "bien mexicanota" y abierta a sus seguidores, aunque la gran incógnita ahora es si los padres del novio estarán presentes en el altar.