Crisis en Telemundo: Sergio Mayer entraría al rescate de La Casa de los Famosos 6

La cuenta regresiva para la sexta temporada de La Casa de los Famosos en Telemundo ha estado marcada por la tensión y las negociaciones de último minuto. Según informes de la periodista Flor Rubio, la producción atraviesa momentos de incertidumbre debido a que varias figuras confirmadas habrían reconsiderado su permanencia en el proyecto por falta de garantías. Ante este panorama, la televisora y la productora Endemol habrían lanzado una oferta económica "irrechazable" a Sergio Mayer. El actor y político, pieza clave en el éxito de la primera edición mexicana, habría aceptado unirse al elenco en una maniobra de emergencia para blindar el rating tras la supuesta salida de otros concursantes.
Uno de los nombres que más ha generado especulación es el de Laura Zapata. Rumores recientes apuntaban a que la icónica villana de las telenovelas cancelaría su entrada debido a presuntas amenazas de otras participantes y un ambiente de hostilidad previa. Sin embargo, la propia actriz parece haber disipado las dudas de forma indirecta. A través de las plataformas digitales de Telemundo, Zapata participó en una dinámica de preguntas rápidas donde reafirmó su confianza, asegurando que su autenticidad será la clave para coronarse ganadora. Esta participación sugiere que, pese a los roces internos, la intérprete sigue firme para el inicio de la competencia.
El esperado estreno está programado para este martes 17 de febrero a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), prometiendo una cobertura total de 24 horas a través de la señal de Telemundo y sus servicios de streaming. Con el posible ingreso de Mayer y el carácter fuerte de Zapata, la sexta edición se perfila como una de las más explosivas en la historia del formato. La producción apuesta por esta mezcla de personalidades de alto perfil para estabilizar el show y cumplir con las expectativas de una audiencia que sigue cada movimiento de la convivencia en tiempo real.