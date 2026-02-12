Crisis en Telemundo: Sergio Mayer entraría al rescate de La Casa de los Famosos 6

A días del gran estreno, la producción enfrenta bajas inesperadas de celebridades y recurre a una oferta millonaria para asegurar la participación del polémico actor.

