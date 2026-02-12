La familia de James Van Der Beek enfrenta crisis financiera tras la muerte del actor

La partida de James Van Der Beek, el inolvidable protagonista de Dawson’s Creek, ha dejado a su familia en una posición de extrema vulnerabilidad. Tras su fallecimiento el pasado 11 de febrero a causa de un cáncer colorrectal en etapa 3, se reveló que la prolongada batalla médica consumió la totalidad de los ahorros familiares. Kimberly Van Der Beek, viuda del actor, y sus seis hijos menores de edad se encuentran ahora ante un panorama incierto, luchando incluso por conservar su hogar y asegurar la continuidad escolar de los pequeños, cuyos rangos de edad van desde los 4 hasta los 15 años.
Ante la emergencia, el entorno cercano de los Van Der Beek lanzó una iniciativa de recaudación en la plataforma GoFundMe para cubrir necesidades básicas y deudas acumuladas. El llamado a la solidaridad subraya que el objetivo primordial es evitar que la familia pierda su residencia y proporcionarles un respiro financiero mientras procesan el duelo. La respuesta de la comunidad artística y de los seguidores ha sido contundente, logrando reunir un millón de dólares en cuestión de horas, lo que refleja el impacto y el cariño que el intérprete sembró a lo largo de su carrera en Hollywood.
Figuras de la industria como Busy Phillips, compañera de James en sus inicios, y celebridades como Kaley Cuoco, Miranda Kerr y Derek Hough se han sumado activamente a la causa, ya sea mediante donaciones directas de miles de dólares o difundiendo el mensaje entre sus millones de seguidores. A pesar del éxito inicial de la colecta, el camino de reconstrucción para Kimberly y sus hijos, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah, apenas comienza. La meta es garantizar que, tras la pérdida de su pilar fundamental, los niños puedan crecer en un entorno seguro y con las oportunidades educativas que su padre siempre deseó para ellos.