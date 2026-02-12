"Gracias por tu imaginación": El emotivo último adiós de Katie Holmes a James Van Der Beek

...

La protagonista de Dawson’s Creek encabezó los homenajes al actor, quien falleció a los 48 años tras una valiente batalla contra el cáncer colorrectal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/02/2026 01:16 PM.
En Espectáculos y editada el 12/02/2026 01:22 PM.