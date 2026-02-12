"Gracias por tu imaginación": El emotivo último adiós de Katie Holmes a James Van Der Beek

La muerte de James Van Der Beek ha provocado una profunda herida en la generación que creció bajo el fenómeno de Dawson’s Creek. Entre la oleada de despedidas, la más esperada fue la de su eterna compañera de pantalla, Katie Holmes. Con el corazón pesado, la actriz compartió una carta manuscrita en sus redes sociales donde describió como un acto "sagrado" el haber compartido el viaje creativo con James. Holmes evocó con nostalgia las risas, las charlas profundas y la música de James Taylor que marcaron su juventud compartida, destacando la valentía y compasión que el actor mantuvo hasta sus últimos días, además de reiterar su apoyo incondicional a la viuda y a los seis hijos del intérprete.
El creador de la serie, Kevin Williamson, y el cineasta Roger Avary también se sumaron a las condolencias, describiendo a Van Der Beek como una mente brillante y una presencia irremplazable. Williamson confesó haberse quedado sin palabras ante la magnitud de la pérdida, mientras que Avary recordó una reciente charla filosófica que mantuvo con el actor, subrayando la conexión profunda que James lograba establecer con quienes lo rodeaban. La partida del actor, nacido en Connecticut en 1977, cierra un capítulo fundamental de la cultura pop de finales de los noventa, dejando un legado que trasciende los 128 episodios del drama juvenil que lo lanzó al estrellato mundial.
En sus meses finales, Van Der Beek transformó su lucha contra el cáncer en una plataforma de conciencia, compartiendo su proceso con fe y dignidad. Su última interacción pública significativa fue un encuentro virtual con sus fans, donde se mostró conmovido por la ovación que recibió su familia en un evento de reencuentro al que su salud no le permitió asistir físicamente. La familia confirmó que James partió en paz, pidiendo respeto a su privacidad mientras procesan la ausencia de un hombre que, según sus propias palabras, siempre estuvo agradecido con la vida por llevarlo por caminos inesperados, incluso en la adversidad.