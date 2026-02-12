Poncho de Nigris exige sueldo de "estrella" para que su madre entre a La Casa de los Famosos

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya calienta motores, pero las negociaciones han topado con pared en la dinastía De Nigris. Poncho de Nigris, quien ahora funge como representante de su madre, Doña Lety Alegría, reveló que la producción se puso en contacto con él para integrarla al reality tras los éxitos previos de la familia en el programa. Sin embargo, el regiomontano calificó como "injusta" la propuesta económica inicial de 100 mil pesos por semana, asegurando que el perfil de su madre y la historia que respalda su apellido merecen una cifra considerablemente mayor.
Para Poncho, el valor de Doña Lety en el mercado del entretenimiento está ligado no solo a su personalidad, sino al legado de su hijo y su nieto, Aldo de Nigris, quien resultó ganador en la edición de 2025. El influencer fue tajante al señalar que no expondrá a una señora de 73 años a las dinámicas del show y a las posibles críticas en redes sociales por una cantidad que considera insuficiente. Según sus declaraciones, el monto mínimo para que la familia acepte el contrato es de 300 mil pesos semanales, advirtiendo que, conforme avance la negociación, la cifra podría escalar incluso hasta los 400 mil.
El argumento central de esta exigencia radica en el "costo emocional" y el impacto público que representa el formato del reality. De Nigris enfatizó que el pago debe cubrir no solo la estancia, sino el riesgo de que la familia sea señalada o "funada" por el comportamiento de su madre dentro de la casa. Mientras la producción evalúa si cede a las pretensiones económicas del clan, la incertidumbre crece entre los seguidores del programa, quienes esperan ver si Doña Lety se convertirá finalmente en la habitante mejor pagada de la próxima temporada.