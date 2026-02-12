Poncho de Nigris exige sueldo de "estrella" para que su madre entre a La Casa de los Famosos

...

El influencer rechazó la oferta inicial de la producción y condicionó la participación de Doña Lety a un pago de, al menos, 300 mil pesos semanales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/02/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 12/02/2026 09:12 AM.