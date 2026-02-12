Samadhi Zendejas cancela su pelea de Supernova Strikers: Génesis por trámites pendientes

La actriz anunció que no subirá al ring en la Arena CDMX debido a la falta de acuerdos con la organización, dejando el evento estelar con una baja sensible.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/02/2026 02:34 PM.
En Espectáculos y editada el 12/02/2026 03:17 PM.