Samadhi Zendejas cancela su pelea de Supernova Strikers: Génesis por trámites pendientes

A pocos meses de celebrarse la segunda edición de Supernova Strikers: Génesis, la actriz Samadhi Zendejas sorprendió a sus seguidores al anunciar la cancelación definitiva de su combate contra la influencer Alana Flores. A través de un comunicado en sus redes sociales, la protagonista de Vuelve a mí explicó que, pese a su intensa preparación física y el compromiso mostrado en los últimos meses, no se lograron alinear los detalles contractuales y logísticos necesarios para concretar su participación de manera óptima para todas las partes.
Zendejas expresó su tristeza por no poder cumplir con la expectativa de sus fans, quienes esperaban verla debutar en el boxeo frente a una rival de peso como Alana, quien llega con una racha de cuatro victorias consecutivas. Aunque Samadhi "tiró la toalla" antes de subir al cuadrilátero, aseguró que redirigirá toda esa energía y disciplina a nuevos proyectos profesionales, deseando éxito al resto de los participantes y a la organización del evento.
Detalles del evento actualizado: