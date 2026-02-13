Adiós a Bud Cort: Fallece el protagonista de la legendaria "Harold and Maude"

El intérprete neoyorquino, cuya carrera quedó marcada por un papel icónico y un trágico accidente, murió a los 77 años tras enfrentar complicaciones de salud en Connecticut.

Yelitza Espinoza el 13/02/2026 10:40 AM.
13/02/2026 10:42 AM.