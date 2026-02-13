Adiós a 'Milkman': fallece el rapero y productor Oscar Botello tras una batalla médica

El panorama creativo en México está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Oscar Botello, mejor conocido en la escena artística como "Milkman". El rapero y productor, pieza clave en el ascenso de estrellas internacionales y amigo cercano de Belinda, no logró superar las complicaciones derivadas de una emergencia médica que lo mantenía hospitalizado desde el pasado 31 de enero. La noticia fue compartida por su familia a través de la plataforma GoFundMe, donde agradecieron el apoyo masivo de quienes donaron sangre y recursos económicos durante los días en que el artista permaneció bajo cuidados intensivos y asistencia respiratoria.
La trayectoria de Milkman estuvo marcada por una visión estética única que lo llevó a colaborar estrechamente con J Balvin mucho antes de que el colombiano alcanzara el estrellato global, consolidándose como un mentor y aliado creativo fundamental. Su hermana, quien encabezó los esfuerzos de recaudación, relató que Oscar enfrentó un cuadro crítico de hemorragia interna que derivó en tres cirugías de emergencia. A pesar de los esfuerzos del equipo médico y de la esperanza de una mejoría gradual que permitiera retirarle la intubación, el artista falleció rodeado de sus seres queridos y amigos más cercanos, a quienes su familia describió como una hermandad incondicional.
El legado de Botello trasciende la música, pues su influencia se extendió al arte visual y al diseño, dejando una huella profunda en la cultura urbana contemporánea. Instituciones como Sony Music México y diversas personalidades del espectáculo han expresado su pesar, destacando la generosidad y el talento de un creativo que siempre priorizó la colaboración y la innovación. Mientras la comunidad artística asimila su partida, su familia ha enfatizado que su esencia seguirá viva a través de su obra y de la campaña de solidaridad que logró recaudar más de 1.3 millones de pesos, demostrando el impacto y el cariño que sembró a lo largo de su carrera.