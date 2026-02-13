Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre su relación con Eugenio Derbez: “Estamos en terapia”

Alessandra Rosaldo decidió enfrentar con humor y transparencia las recientes especulaciones que apuntan a una ruptura definitiva con Eugenio Derbez. Durante su participación en el programa Montse & Joe, la vocalista de Sentidos Opuestos bromeó sobre su situación sentimental al declarar que ya va por su "cuarto divorcio", una frase irónica con la que buscó desarmar la presión mediática. Sin embargo, detrás del chiste, Rosaldo confirmó que la pareja atraviesa una etapa compleja que los ha llevado a recurrir nuevamente a la ayuda profesional. "Estamos yendo a terapia una vez más, lo vamos a intentar", señaló la artista, subrayando que, lejos de una separación, ambos están comprometidos en trabajar en su vínculo.
El tema de las crisis no es nuevo para la pareja, y Alessandra aprovechó una reciente entrevista con Martha Debayle para recordar el momento en que decidió separarse de Derbez hace años, antes de casarse. En aquel entonces, la convivencia en un hogar donde también residía Aislinn Derbez generó una confusión de roles que la cantante no supo gestionar. Aquella experiencia de separación fue, según sus palabras, un paso necesario para entender su propio valor y replantear su lugar en la dinámica familiar. Ese proceso de sanación personal fue lo que finalmente permitió que reconstruyeran su historia sobre bases más sólidas.
A pesar de los retos actuales, que algunos medios vincularon erróneamente con polémicas familiares recientes, Rosaldo se muestra firme en su intención de mantener la unidad de su hogar. Con una trayectoria consolidada en la música y la televisión, la intérprete de "Amor de papel" prefiere abordar su vida privada con madurez, reconociendo que ninguna relación es perfecta y que la terapia ha sido su herramienta principal para navegar las tormentas. Por ahora, los Derbez-Rosaldo siguen juntos, apostando por el diálogo y la introspección frente a las cámaras y las dificultades cotidianas de un matrimonio de alto perfil.