Los Backstreet Boys levantan la mano para el espectáculo del Super Bowl 2027

...

Tras el paso de Bad Bunny por la edición de este año, los íconos del pop han manifestado su deseo de encabezar el show de medio tiempo en Los Ángeles, apelando a la nostalgia y a su vigencia de tres décadas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/02/2026 11:20 AM.
En Espectáculos y editada el 13/02/2026 11:26 AM.