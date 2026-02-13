Los Backstreet Boys levantan la mano para el espectáculo del Super Bowl 2027

La mítica agrupación conformada por AJ McLean, Nick Carter, Howie Dorough, Kevin Richardson y Brian Littrell ha puesto en marcha una campaña pública para conquistar el escenario más codiciado del deporte estadounidense. Durante su reciente residencia en Las Vegas, específicamente en el imponente Sphere, McLean lanzó el reto ante una multitud eufórica, sugiriendo que la cita de 2027 en Los Ángeles sería el marco perfecto para su regreso triunfal a los grandes reflectores. Este anuncio llega en un momento de gran visibilidad para la banda, quienes recientemente protagonizaron campañas publicitarias de alto perfil durante el evento deportivo, reafirmando que su música sigue siendo un pilar de la cultura popular.
Con más de 100 millones de discos vendidos, la considerada "boy band" más exitosa de la historia busca saldar una deuda pendiente con su trayectoria. Aunque en 2001 declinaron la oferta de encabezar el medio tiempo para interpretar el himno nacional, el grupo hoy se siente preparado para revivir la energía de éxitos como "I Want It That Way" y "Everybody". Su capacidad para mantenerse unidos y vigentes tras treinta años de carrera, superando pausas y cambios en la industria, les otorga un argumento sólido frente a los organizadores. La ovación recibida en Las Vegas no solo fue un gesto de apoyo, sino una muestra del poder de convocatoria que aún conservan entre varias generaciones de seguidores.
El camino hacia el Super Bowl 2027 apenas comienza, pero el quinteto de Orlando ya ha marcado territorio aprovechando la proximidad geográfica y el impacto emocional de su legado. Mientras otras agrupaciones de su época se han disuelto, los Backstreet Boys apuestan por la continuidad y la espectacularidad visual que ofrecen sus actuales presentaciones para convencer a la NFL. De concretarse, el evento de 2027 prometería un viaje directo a la era dorada del pop de los 90, adaptado a los estándares tecnológicos actuales, consolidando así un hito más en una carrera que ya ha batido todos los récords posibles.