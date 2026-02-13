BTS llevará su gira "Arirang" a la gran pantalla con una experiencia inmersiva

Tras una larga espera, la banda más influyente del K-pop vuelve a los escenarios con un tour de 84 fechas que promete marcar un hito en la industria musical. HYBE y BigHit han confirmado que dos de estas presentaciones, realizadas en Goyang y Tokio, se proyectarán en salas de cine internacionales durante el mes de abril. Esta iniciativa, coordinada por Trafalgar Releasing, busca democratizar el acceso al evento mediante un diseño de escenario circular de 360 grados que garantiza una visión total y envolvente, eliminando la necesidad de realizar costosos viajes al extranjero para presenciar el show.
El despliegue técnico no es el único atractivo de este retorno, ya que la carga simbólica del proyecto es profunda. El álbum y la gira, titulados "Arirang" en honor al himno folclórico más emblemático de Corea del Sur, representan una oda a la identidad nacional. Antes de las funciones cinematográficas, el grupo tendrá un estreno global en directo a través de Netflix el 21 de marzo, apenas un día después de un concierto masivo en la histórica plaza Gwanghwamun de Seúl, marcando así el inicio formal de una nueva era para los siete integrantes.
Aunque la expectativa es máxima, las cadenas de cine en regiones como México aún no han detallado la logística de preventa o las sedes participantes. Se espera que cada complejo ofrezca al menos dos funciones para cubrir la alta demanda de la comunidad de fanáticos, quienes aguardan con ansias la confirmación de los horarios locales. Este tour no solo celebra el fin del hiato del grupo, sino que reafirma su estatus como embajadores culturales de su país ante una audiencia que sigue creciendo de forma imparable.