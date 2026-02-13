BTS llevará su gira "Arirang" a la gran pantalla con una experiencia inmersiva

...

El regreso del septeto surcoreano tras cuatro años de ausencia incluirá transmisiones globales en cines para que sus seguidores disfruten del espectáculo sin salir de sus países.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/02/2026 10:20 AM.
En Espectáculos y editada el 13/02/2026 10:23 AM.