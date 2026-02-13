Cecilia Galliano sorprende a sus seguidores con un "embarazo" en redes sociales

La actriz y conductora argentina generó un enorme revuelo digital tras publicar un video mostrando su vientre, aunque la realidad detrás del anuncio resultó ser un giro creativo para su carrera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/02/2026 10:28 AM.
En Espectáculos y editada el 13/02/2026 10:40 AM.