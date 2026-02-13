Cecilia Galliano sorprende a sus seguidores con un "embarazo" en redes sociales

La comunidad digital se encendió este jueves cuando Cecilia Galliano compartió un misterioso video donde presumía una avanzada silueta de embarazo bajo la leyenda: "la razón por la que ya no subo fotos". En las imágenes, captadas en un ambiente doméstico y en pijama, la carismática presentadora bromeaba sobre las dificultades de la maternidad, apareciendo junto a un hombre que muchos no tardaron en identificar. El anuncio, acompañado de la frase "les tengo una noticia", desató una ola de especulaciones y felicitaciones que rápidamente se volvieron tendencia.
Sin embargo, la realidad es mucho menos personal y más profesional de lo que el video sugería. La supuesta dulce espera no es más que parte de la caracterización de su personaje, Pilar Maldonado, en la serie de comedia "Más vale sola". En la trama, Galliano comparte créditos con María Elena Saldaña en una historia de enredos sobre dos hermanastras que descubren la doble vida de su padre. El acompañante que aparece en el clip es el comediante Alejandro Chaparro, conocido como "Chaparro Chuacheneger", quien interpreta al padre de este ficticio bebé en la ficción televisiva.
Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, oscilando entre quienes cayeron en la broma y quienes celebraron el humor de la actriz con comentarios cargados de ironía sobre el aspecto de su "pareja". Con esta estrategia, la conductora de programas como "Sabadazo" logra posicionar su nuevo proyecto bajo los focos, demostrando que su capacidad para conectar con la audiencia sigue intacta. A pesar de los rumores, la argentina continúa enfocada en consolidar su faceta como actriz de comedia, dejando claro que, por ahora, su única gestación es la de nuevos éxitos en la pantalla mexicana.