'El Costeño' gana batalla legal contra su exprometida tras robo de bienes y efectivo

...

El comediante Javier Carranza confirmó que las autoridades fallaron a su favor, obligando a su expareja a resarcir los daños materiales tras un conflicto que llegó a los tribunales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/02/2026 09:40 AM.
En Espectáculos y editada el 13/02/2026 09:43 AM.