'El Costeño' gana batalla legal contra su exprometida tras robo de bienes y efectivo

Después de un proceso judicial que acaparó la atención del mundo del espectáculo, Javier Carranza, conocido artísticamente como ‘El Costeño’, anunció que ha recuperado los objetos de valor y el dinero que le fueron sustraídos por su exprometida, Ana Karen. El conflicto legal se originó en abril de 2025, en un momento en que el actor enfrentaba serias complicaciones de salud y la relación llegó a su fin bajo circunstancias irregulares. Tras abandonar el domicilio que compartían, la mujer fue señalada por la desaparición de diversas pertenencias, lo que llevó al comediante a interponer una denuncia formal para proteger su patrimonio.
Durante una reciente entrevista, el humorista detalló que el juicio concluyó con una resolución que acredita el robo y ordena la compensación total de los daños. Carranza expresó que, aunque los bienes materiales le han sido devueltos, el costo reputacional para su contraparte es irreparable. Con un tono directo, el actor de programas como "La hora pico" y "Tal para cual" calificó la actitud de su expareja como una traición personal, señalando que el fallo judicial no solo le devuelve sus pertenencias, sino que valida su testimonio frente a las acusaciones iniciales del proceso.
A pesar de la dureza de sus declaraciones, en las que utilizó calificativos severos hacia su excompañera, ‘El Costeño’ afirmó que su intención ahora es dar vuelta a la página y enfocarse en su carrera profesional. El comediante, que cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la televisión mexicana, subrayó que no guarda rencores personales, aunque fue enfático al señalar que los antecedentes de la involucrada fueron determinantes en el desarrollo del caso. Con esta victoria legal, el artista cierra un capítulo turbulento que mezcló su vida privada con los juzgados, permitiéndole retomar su agenda en la industria del entretenimiento.