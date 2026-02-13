Daniela Luján rompe el silencio sobre su lucha contra la depresión funcional y la ideación suicida

...

La actriz compartió en una entrevista íntima cómo el exceso de responsabilidad y el estrés acumulado la llevaron a un punto crítico, logrando recuperarse gracias a la atención psiquiátrica oportuna.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/02/2026 09:43 AM.
En Espectáculos y editada el 13/02/2026 09:50 AM.